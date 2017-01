POL-PPKO: Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb

Steinebach/Sieg. (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017, gegen 10.05 Uhr wurde die Polizeiinspektion Betzdorf durch die Rettungsleitstelle Montabaur über einen Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Schwedengrabenstraße informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Lackiermaschine mit Absaugung in Brand geraten war. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Steinebach gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist nach Erhebungen durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Betzdorf derzeit noch ungeklärt. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

