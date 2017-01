POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Niederhofen

Niederhofen (ots) - Am Montag, in der Zeit von 03.30 Uhr bis 07.30 Uhr befuhr ein Pkw die Hauptstraße in Niederhofen, aus Richtung Raubach kommend. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hoftor. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell