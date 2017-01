POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots) - Am Montag, 16.01.2017, 12.07 Uhr, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Arenberger Straße in Koblenz leicht verletzt. Dieser war mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Ehrenbreitstein unterwegs. Zur Kollision kam es, als eine Pkw-Fahrerin vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf die Arenberger Straße einfuhr und den aus ihrer Sicht von rechts herannahenden Radfahrer übersah. Der Radfahrer zog sich leichtere Knieverletzungen zu, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell