POL-PPKO: Diebstahl aus Sattelzug

Rheinbreitbach (ots) - Im Zeitraum vom 11.01.2017, 18:00 Uhr - 12.01.2017, 05:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Markt in Rheinbreitbach, Hauptstraße 107 zu einem Diebstahl aus einem abgestellten LKW/Sattelzug. Hierbei wurde zunächst die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen/eingeworfen, so dass der Täter in den Innenraum der Zugmaschine gelang. Im Anschluss wurden aus dem Fahrzeug diverse Elektronikgeräte entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell