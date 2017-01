POL-PPKO: Sachbeschädigung in Mittelhof

Mittelhof (ots) - In der Zeit vom 27.12.2016 bis 10.01.2017 wurde die Informationstafel "Botanischer Weg" in Höhe des Sportplatzes "Hövels" von bislang Unbekannten mutwillig beschädigt. Vermutlich im gleichen Zeitraum kam es an einem nahe gelegenen Fischweiher zu einem Akt groben Unfuges, indem eine Sitzbank und diverse Holzstämme auf den zugefrorenen Teich geworfen wurden.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen unter Tel.: 02742/9350 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell