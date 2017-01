POL-PPKO: Unfallzeugen gesucht:

Wissen (ots) - Am Montag,02.01.2017, ereignete sich gegen 17.05h an der Einmündung Nister-/Hämmerbergstrasse in Wissen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein geschätzter Sachschaden von 18.000,-EUR entstand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte eine 67jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines 57jährigen PKW-Fahrers missachtet und sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sie konnte allerdings zeitnah durch Beamte der hiesigen Dienststelle ermittelt werden.

Etwaige Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen unter Tel.: 02742/9350 zu melden.

