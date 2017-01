POL-PPKO: Einbruch in Firma und Wohnhaus

Nauroth und Selbach/Sieg (ots) - Nauroth. In der Zeit vom 06.01.2017, nachmittags bis 09.01.2017, 07.00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter auf noch nicht bekannte Art und Weise in die Betriebsräume eines Unternehmens an der Betzdorfer Straße, brachen drei Automaten auf und entwendeten vornehmlich das vorgefundene Bargeld.

Selbach/Sieg. Während der Abwesenheit der Hausbewohner drangen bisher unbekannte Täter nach Einschlagen der Glasscheibe in der Terrassentür im Laufe des 09.01.2017, zwischen 08.30 und ca. 21.00 Uhr in ein Wohnhaus im Ortsteil Brunken ein, durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen einige Modellautos.

Hinweise zu den vorgenannten Straftaten, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell