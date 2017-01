POL-PPKO: Erneuter Einbruchsdiebstahl in/aus Jugenddorf

Wissen (ots) - Am 09.01.2017, gegen 07:30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter des Jugenddorfes Wissen, dass erneut in die Außenstelle der Einrichtung in die Böhmerstraße eingebrochen worden ist. Einzelheiten zu diesem Einbruch sind hier noch nicht bekannt. Bei einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 17.11.2016 wurden dort mehrere hundert Euro entwendet. Siehe Pressebericht der KI Betzdorf vom 18.11.2016.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell