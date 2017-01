POL-PPKO: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dierdorf

Dierdorf (ots) - Am frühen Montagmorgen, 01:10 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Urbacher Straße in Dierdorf einzubrechen. Als der Täter versuchte, einen Rollladen des Anwesens anzuheben, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Der Mann flüchtete in Richtung "Alter Weg". Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180cm, normale Statur, dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell