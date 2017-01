POL-PPKO: Verkehrsunfallfluchten in Dierdorf

Dierdorf (ots) - Im Zeitraum von Sa., 07.01., 16:00 Uhr, bis So., 08.01., 20:50 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf Kombi in der Hauptstraße in Dierdorf im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Am frühen Sonntagmorgen, 04:08 Uhr, befuhr der / die Fahrer(in) eines PKW die Poststraße in Dierdorf und beabsichtigte nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Neuwieder Straße einzufahren. Da im Einmündungsbereich zwei weitere PKW vor ihm warteten, wollte er über den rechtsseitigen, im Straßeneck gelegenen, Parkplatz den Kreuzungsbereich umgehen. Dabei verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, streifte einen geparkten Anhänger und kollidierte schließlich mit einem ordnungsgemäß geparkten Kleinbus. Hierdurch schob er den Bus gegen einen weiteren geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der / die Unfallverursacherin sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und setzte seine Fahrt auf der B413 in Richtung Marienhausen fort. An der Unfallstelle konnten die Polizeibeamten Fahrzeugteile des unfallverursachenden PKW feststellen. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich dabei um einen roten PKW Seat Ibiza handeln. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell