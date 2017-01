POL-PPKO: Schwere räuberische Erpressung

Weißenthurm (ots) - Ein maskierter Einzeltäter betrat gegen 22:45 Uhr eine Tankstelle in der Hauptstraße in Weißenthurm und forderte unter dem Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte dem Täter einen Geldbetrag ausgehändigt hatte, flüchtete er zu Fuß über das Tankstellengelände. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, 175 cm groß, 80-90 kg schwer, trug einen schwarz-roten Skianzug, schwarze Maske und einen braunen Arbeitshandschuh.

Die Polizei fahndet mit starken Kräften im Tatortbereich.

Die Polizei fragt:

- Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben? - Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegen-stände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? - Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell