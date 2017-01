POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Kleinmaischeid

Kleinmaischeid (ots) - Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter PKW BMW 520I, Farbe grün, im "Eichenheck" in Kleinmaischeid im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der / die Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell