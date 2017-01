POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots) - Unfallort: 57548 Kirchen, Kirchstraße Unfallzeit: Donnerstag, 05.01.2017, gegen 12:50 Uhr

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte verbotswidrig die Kirchstraße von der Lindenstraße kommend befahren. In einer Rechtskurve holte der Lkw-Fahrer so weit aus, dass der Gegenverkehr nach rechts auf einen Gehweg ausweichen musste. Auf dem Gehweg hielt eine 56-jährige und eine 32-jährige Frau mit ihren Pkw an. Während die 56-jährige angab, die 32-jährige sei auf ihren Pkw aufgefahren, behauptete die Unfallgegnerin, der Pkw der 56-jährigen sei zurück gerollt. Den Lkw-Fahrer kümmerte das wenig. Er setzte seinen Weg in Richtung Freudenberg fort. Ein unabhängiger Zeuge hatte die Situation jedoch erkannt und folgte dem Lkw. In Wehbach stellte er den Lkw-Fahrer zur Rede und notierte sich das Kennzeichen. Trotz Beteuerung kehrte der Lkw-Fahrer nicht an die Unfallstelle zurück. Er muss nun mit einen Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell