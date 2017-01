POL-PPKO: Einbruch im Rauental

Koblenz (ots) - Zwischen Mittwoch, 04.01.2017, 10.00 Uhr und Donnerstag, 05.01.2017, 10.20 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental eingebrochen. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und brachen dort die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung, aus der diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren einhundert Euro gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1031.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell