POL-PPKO: Versuchter Einbruchsdiebstahl in/aus Industriebetrieb

Katzwinkel (ots) - In der Zeit vom 23.12.2016 bis 04.01.2017 versuchten unbekannte Täter gewaltsam eine Zugangstür zu einem Industriebetrieb an der Knappenstraße gewaltsam zu öffnen. Aufgrund der Vorgehensweise der Täter könnte ein Tatzusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl in das Sportlerheim in Katzwinkel, zwischen dem 15.12. und 18.12.2016 bestehen, siehe Pressebericht der KI Betzdorf vom 19.12.2016.

Hinweise zu den vorgenannten Straftaten, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

