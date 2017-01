POL-PPKO: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Betzdorf (ots) - Während der urlaubsbedingten Abwesenheit versuchten unbekannte Täter zwischen dem 30.12.2016 und 05.01.2017 die rückwärtige Terrassentür an einem Wohnhaus in der Danziger Straße gewaltsam zu öffnen, was letztlich misslang.

Hinweise, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu den tatrelevanten Zeiten an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

