POL-PPKO: 82 - jähriger Vermisster aus der VG Flammersfeld wohlauf wieder zu Hause zurückgekehrt

Flammersfeld (ots) - Am späten Dienstagabend wurde ein 82 - jähriger Mann aus der VG Flammersfeld bei der Polizeiinspektion Straßenhaus als vermisst gemeldet. Im Zuge der umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung von Kräften der Bereitschaftspolizei, der PolHubSt, eines Mantrailer (Personenspürhund) und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt/Wied, konnte ermittelt werden, dass der Vermisste am Dienstagnachmittag mit einem Linienbus von Neustadt (Wied) zum Bahnhof nach Linz am Rhein gefahren ist. Der Vermisste ist am Mittwochabend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück gekehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell