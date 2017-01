POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots) - Am Dienstagmorgen, 10:43 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse in Puderbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unfallzeuge beobachtete, wie ein silberfarbener PKW Kombi beim Ausparken mit der Anhängerkupplung gegen einen geparkten PKW stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der Zeuge notierte sich das amtliche Kennzeichen des PKW des flüchtenden Fahrzeugführers. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell