POL-PPKO: Erneuter gewerbsmäßiger Bandendiebstahl

Kirchen (ots) - Am 31.12.2016, kurz nach 11.30 Uhr begaben sich mindestens fünf Personen in den Bereich des Lidl Marktes an der Jungenthaler Straße und entwendeten Kleidungsstücke, die sie anschließend in einen schwarzen BMW mit Altenkirchener Kennzeichen verluden und mit diesem Fahrzeug flüchteten. Seit Ende letzten Jahres kommt es immer wieder zu solchen Diebstählen zum Nachteil von Einkaufsmärkten in der hiesigen Region. Die polizeilichen Ermittlungen führten bisher zum Teil zur Identifizierung von Tatverdächtigen. Siehe auch Pressemitteilung der KI Betzdorf vom 15.12.2016, Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls.

