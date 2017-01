POL-PPKO: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Dattenberg (ots) - Am 31.12.16, gegen 17:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle der Brand eines Glascontainers im Gewerbegebiet von Dattenberg gemeldet. Der brennende Container konnte durch dir FFW schnell gelöscht werden. Der Container wurde bei dem Brand nur geringfügig beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand durch einen in den Container geworfenen Feuerwerkskörper verursacht. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

