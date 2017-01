POL-PPKO: Sachbeschädigungen durch Feuer:

Neuwied (ots) - Unbekannte steckten am Abend des 31.12.16 gegen 21.11 Uhr Schaukasten in der Rastenburger Straße an. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Weiterhin geriet aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor Mitternacht am 31.12.16 eine Holzpalette in der Schlossstraße in Brand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell