POL-PPKO: Einbruchsversuch in ein Textilgeschäft in Buchholz

Buchholz (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 01:10 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Textilgeschäft in der Hauptstraße in Buchholz. Der Täter hebelte ein Fenster auf und ließ anschließend vermutlich aufgrund der akustischen Alarmauslösung von einer weiteren Tatbegehung ab. Durch einen Zeugen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: 180 cm groß, kurze helle Haare, 20 Jahre, dünne Statur, schwarze Daunenjacke, dunkle Hose Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

