POL-PPKO: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Eulenberg

Eulenberg (ots) - Im Zeitraum von So., 25.12.2016 bis Mi., 28.12.2016 versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Eulenberg einzubrechen. Der Eigentümer stellte an der Haustür Hebelspuren fest. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

