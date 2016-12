POL-PPKO: Verkehrsunfälle in Koblenz

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 21.12.2016, registrierte die Polizei 17 Verkehrsunfälle im Koblenzer Stadtgebiet. Eine Person wurde um 07.45 Uhr bei einem Auffahrunfall am Moselring leicht verletzt. Zweimal wurde eine Unfallflucht gemeldet. Zu einer kam es gegen 02.53 Uhr in einem Parkhaus auf dem Zentralplatz. Der Fahrer eines Ford fuhr mit seinem Pkw bis zur Ausfahrtschranke vor und versuchte diese per Hand gewaltsam zu öffnen. Da ihm dies nicht gelang, setzte er seinen Pkw ein paar Meter zurück, gab Gas und durchbrach die Schranke. Dies alles wurde detailgetreu von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Am 22.12.2016, 0.45 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw in der Zufahrt von der B9 zur A 48, aus Richtung Koblenz kommend, die Gewalt über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 5000.- Euro, an der Leitplanke 1500.-Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin lagen Anzeichen auf Drogenkonsum vor. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell