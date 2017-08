POL-PDKO: Kollision im Gegenverkehr - 3 Schwerverletzte

1 weiterer Medieninhalt

Boppard / Spay (ots) - Am 09.08.17 kam es auf der B 9 in Höhe der Ortslage Spay zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwerverletzt wurden. Gegen 10.24 Uhr war ein mit einer Person besetzter Pkw aus Fahrtrichtung Koblenz nach einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts auf den Grünstreifen abgekommen. Das Fahrzeug geriet ins Schlingern und schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision mit einem aus Richtung Boppard entgegenkommenden Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Dieses Fahrzeug drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad und wurde rückwärts über den dortigen Radweg in die angrenzende Böschung geschleudert. Dort kam auch der Unfallverursacher zum Stehen. Alle drei Personen wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt; der Fahrzeugführer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde eingeklemmt und musste durch die alarmierten Feuerwehren aus Boppard und Spay befreit werden. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 9 war bis 11.45 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgte durch die Ortslage Spay. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell