POL-PDKO: Unbekannter schlägt Fußgänger nieder

Lahnstein (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21:20 Uhr, ging ein 26 jähriger Mann die Adolfstraße entlang. Vor einem Imbissladen an der Einmündung zur Südallee standen zwei Personen. Als er an diesen vorbeiging, folgte ihm eine der beiden Männer, zog sich eine Sturmhaube über den Kopf, versetzte dem 26 Jährigen einen Faustschlag und rammte ihm das Knie ins Gesicht. Anschließend flüchteten der Unbekannte und sein Begleiter über das Firmengelände eines Autohauses in Richtung Mittelstraße. Der Angreifer wird beschrieben als männliche Person, 185-190 cm groß, schlank mit braunen kurzen Haaren. Er war komplett schwarz gekleidet. Sein Begleiter war ca.180 cm groß, brauner Teint und hatte ebenfalls braune kurze Haare. Er trug eine Bluejeans und ein blaues T-Shirt mit Motiv. Der Geschädigte erlitt Prellungen und Platzwunden im Gesicht. Über das Motiv herrscht derzeit noch völlige Unklarheit. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel.: 02621/9130.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell