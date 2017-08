POL-PDKO: Polizei Lahnstein führt Jugendschutzkontrolle durch

Lahnstein (ots) - Am späten Dienstagnachmittag führten Beamte der Polizei Lahnstein eine Jugendschutzkontrolle an bekannten Jugendtreffs im Bereich des Lahnufers in Lahnstein durch. Unterstützt wurden sie dabei durch Bedienstete des Ordnungsamts der Stadt. Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher wurden bei zwei 16-17 jährigen Personen Rauchutensilien, sowie ein Päckchen Tabak mit einer geringen Menge Betäubungsmittel gefunden. Ein weiterer Jugendlicher führte ein Einhandmesser mit. Der Besitz einer solchen Waffe ist nach dem Waffengesetz verboten und wird als Straftat geahndet. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell