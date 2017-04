POL-PDKO: PKW Aufbrauch auf dem Niederwerth - Lenkrad und Navi entwendet

Koblenz (ots) - Niederwerth, Rheinstraße In der Nacht vom 08. auf 09.02.2017 wurde in Niederwerth ein BMW X 6 aufgebrochen. Fachgerecht wurde das Lenkrad, das Navigationsgerät und die beiden Außenspiegel abmontiert und entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Bendorf, Tel.: 02622/94020.

