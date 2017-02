POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Lahnstein vom 02.02.2017

Koblenz (ots) - Lahnstein

Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, 21.07.2017, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ahler Kopf" in Lahnstein, Ortsteil Friedrichssegen. Die Einbrecher nutzten dabei die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten nach Aufhebeln der Terrassentür in das Anwesen. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ungewöhnlich ist, dass sich die Täter auch nicht durch einen im Haus befindlichen Hund abschrecken ließen, der nach Auskunft seines Besitzers bei fremden Person normalerweise anschlägt Was genau entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Nach dem derzeitigen Erkenntnissen wurde der Einbruch vermutlich zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr verübt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Tel.: 02621/9130 entgegengenommen.

Koblenz

Schaufensterscheibe eingeworfen

Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin, wie ein Mann mit einem Stein die Glasscheibe der Eingangstür eines Tabak,- und Zeitschriftenladens in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf einwarf. Als sie den Mann ansprach entfernte sich dieser von der Tatörtlichkeit. Nach Angaben der Zeugin war der Täter ca. 180 cm groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Tel.: 02621/9130.

