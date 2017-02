POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Lahnstein v. 01.02.17

Koblenz (ots) - Lahnstein

Polizei führt Verkehrskontrolle in Lahnstein durch Viele Autofahrer waren nicht angeschnallt

Am Dienstag, den 31.01.2017 führte die Polizei Lahnstein eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Lahnstein durch. Unterstützt wurde sie dabei von einer Gruppe der Bereitschaftspolizei. Schwerpunkt der Kontrolle war die Gurtanlegepflicht, sowie das unzulässige Telefonieren mit einem Handy während der Fahrt. Während der knapp 4 stündigen Kontrolle mussten die Beamten gegen insgesamt 16 Fahrzeugführer eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 30 Euro aussprechen, weil sie nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren. Gegen 6 Fahrzeugführer, die während der Fahrt ihr Handy benutzten, ohne dabei eine Freisprecheinrichtung zu benutzen, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Für diesen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, sowie ein Punkt in der Fahreignungsdatei vor. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass insbesondere durch das Telefonieren während der Fahrt der Autofahrer derart abgelenkt wird, dass es zu brenzligen Situationen oder gar Unfällen kommen kann. Sie kündigt weitere Kontrollen an.

Koblenz

PKW aufgebrochen

In der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag, zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde ein in der Mendelsohnstraße in Koblenz-Horchheim unter der Südbrücke abgestellter PKW Suzuki aufgebrochen. Entwendet wurden ein MP3 Player der Marke Appel, ein mobiles Navigationsgerät des Herstellers Garmin, sowie eine Nike Sporttasche. Die Polizei warnt vor dem Ankauf der Gegenstände und bittet um Hinweise unter Tel.: 02621/9130.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell