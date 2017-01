POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Lahnstein vom 25.01.2017

Koblenz (ots) - Trekkingrad entwendet

Am Montag, den 23.01.2017, zwischen 08:00 Uhr - 17:00 Uhr, wurde ein am Kaiserplatz in Lahnstein abgestelltes Trekkingrad entwendet. Es handelt sich um schwarz/grau lackiertes Damenrad der Marke "Cube". Nach Aussagen der Geschädigten war es mit einem Bügelschloss abgeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Lahnstein unter Tel.: 02621/9130 entgegen.

Serie der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen steht vor Aufklärung 3 Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt

In der Nacht zu Samstag, den 21.01.2017, kam es in Koblenz-Horchheim und Lahnstein zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen (die Polizei berichtete). Insgesamt wurden der Polizei Lahnstein bislang 33 Taten bekannt. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen konnte die Polizei drei Jugendliche im Alter von 15 - 17 Jahre ermitteln, die in ihrer Vernehmung zumindest einen Teil der verübten Straftaten einräumten. Eine Erklärung für diese sinnlosen Taten konnte oder wollten die Drei gegenüber der Polizei nicht abgeben. Vermutlich war zumindest übermäßiger Alkoholgenuss eine Ursache. Aber nicht nur für diese Straftaten müssen sich die drei Jugendlichen möglicherweise verantworten. Denn im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass sie vermutlich auch eine Glasscheibe am Wartehäuschen der Bushaltestelle an der Alte Heerstraße in Koblenz-Horchheim beschädigten, einen PKW Anhänger auf die Kölner Straße geschoben hatten, so dass es fast zu einem Verkehrsunfall kam und in ein Gartenhaus eines Anwesens in der Christian-Sebastian -Schmidt -Straße in Lahnstein einbrachen und dort einen Hammer entwendeten. Mit diesem Hammer schlugen sie zumindest an einem PKW die Heckscheibe ein. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde vorab in Kenntnis gesetzt und hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell