POL-PDKO: Junger Mann pöbelt Polizeibeamte an und leistet Widerstand

Koblenz (ots) - Am Montagnachmittag, 14:20Uhr, befuhr eine Streife der Polizei Lahnstein die Brückenstraße in Lahnstein. Als sie an der Bushaltestelle in der Höhe der Firma Globus vorbeifuhren, zeigte ihnen ein junger Mann den ausgestreckten Mittelfinger der rechten Hand und schrie einige nicht verständliche Worte in Richtung der Streifenwagenbesatzung. Die Polizeibeamten entschlossen sich, den Mann auf sein ungebührliches Verhalten anzusprechen. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich hochaggressiv, beleidigte die Beamten weiter mit unflätigen Äußerungen und konnte selbst von seinem Begleiter nicht beruhigt werden. Vielmehr ging er auf den kontrollierenden Beamten zu und versuchte ihm eine sogenannte "Kopfnuss" zu verpassen. Bei der anschließenden Festnahme schlug und trat er weiterhin um sich und konnte letztlich nur unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung überwältigt werden. Der 21 Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde auf richterliche Anordnung hin einen Blutprobe entnommen. Außerdem wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Glücklicherweise wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell