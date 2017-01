POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Lahnstein vom 12.01.2017

Koblenz (ots) - Braubach

PKW erfasst Fußgänger

Am Mittwochnachmittag kam es in der Rheinstraße in Braubach zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Gegen 16:45 Uhr befuhr dort der 50 jährige Fahrer eines PKW Nissan die Rheinstraße in Richtung B 42. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Wilhelmstraße erfasste er einen 34 jährigen Fußgänger, der sich bereits mittig auf dem Fußgängerüberweg befand. Durch den seitlichen Zusammenstoß stürzte der 34 Jährige und zog sich dabei diverse Prellungen zu. Vorsorglich wurde er durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht.

Koblenz

Hausfassade beschädigt Polizei sucht unfallflüchtigen LKW mit Kastenaufbau

Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17:40 Uhr, befuhr vermutlich der Fahrer eines LKWs mit Kastenaufbau die Alte Heerstraße in Koblenz-Horchheim in Richtung Emser Straße. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeugaufbau gegen die Hauswand des Anwesens Alte Heerstraße 7. Die Fassade wurde in einer Höhe von 3,50 - 3,70 m stark beschädigt. Der Unfallverursacher, der aufgrund des Schadensausmaßes den Anstoß bemerkt haben müsste, fuhr einfach davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel.: 02621/9130 entgegen.

