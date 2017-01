POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach vom 04.01.2017:

Koblenz (ots) - Sachbeschädigungen an mehreren PKWs

In der Nacht von Montag den 02.01.2017 auf Dienstag den 03.01.2017 kam es in der Mülheimer Straße in Mülheim- Kärlich zu Sachbeschädigungen an drei geparkten PKWs. Ut Schlagen an allen drei Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Hinweise nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632/921-0 oder unter piandernach@polizei.rlp.de

