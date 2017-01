POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 04.01.2017 Sachbeschädigung an PKW mit vermutlich säurehaltiger Flüssigkeit

Koblenz (ots) - Im Zeitraum von Mo. 01.01.- Mi.04.01 kam es in der Annastraße in Weißenthurm zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten roten PKW. Ut überschütteten den PKW mit einer flüssigen ätzenden Substanz, so dass sich der Lack vom Fahrzeug löste. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632/921-0 oder unter piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell