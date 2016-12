POL-PDKO: Medieninformation der Polizeiinspektion Boppard vom 26.12.2016

Koblenz (ots) - Fahrraddiebstahl

Tatort: 56322 Spay, Koblenzer Straße Tatzeit: 23.12.2016, 18:30 Uhr

Am Freitag, 23.12.2016, gegen 18:30 Uhr wurde bei der Volksbank in Spay ein silber-schwarzes Mountain Bike mit der Aufschrift Bulls Alu CS entwendet. Der Eigentümer hatte das Fahrrad vor der Bank für etwa 5 Minuten unbeaufsichtigt abgestellt. Die Zeit nutzte der Täter, um sich unbemerkt mit dem Fahrrad davon zu stehlen. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: 56321 Brey, B 9 Unfallzeit: 23.12.2016, 19:30 Uhr

Am Freitag, 23.12.2016, gegen 19:30 Uhr kam es in der Einfahrt eines Einkaufsmarktes in Brey zu einem Verkehrsunfall zwischen einem von der B 9 abbiegenden und einem vom Parkplatz kommenden Pkw. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizisten feststellen, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,68 Promille. Dem 50-jährigen Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell