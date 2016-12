POL-PDKO: Wochenendpressemitteilung der PI Simmern Berichtszeitraum 23.12. - 16.12.2016, 10:30 Uhr

Koblenz (ots) - Brand eines Adventskranzes in Kirchberg, Sachschaden ca. 3000 EUR Am 24.12.16 gegen 21:10 Uhr geriet der Adventskranz in einem Einfamilienhaus in Kirchberg in Brand. Durch den Vorfall erlitten lediglich einige Möbelstücke Brandschäden. Der Brand konnte relativ frühzeitig von einem Nachbarn mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Hierdurch erlitt der Mann eine leichte Verletzungen (Rauchgasintoxikation). Eine ambulante Behandlung seiner Person war ausreichend. Von der Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet. Der Vorfall zeigt wiederholt, dass Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen gelassen werden sollten.

Versuchter Einbruchdiebstahl in die Realschule-Plus in Rheinböllen Versuchter Einbruch in die Puricelli Realschule Plus in Rheinböllen. Dieser wurde am Vormittag des 24.12.2016 bemerkt und ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 23.12. bis zum 24.12.16. Durch bislang unbekannte(n) Tatverdächtige(n) wurde eine Alu-Leiter aus dem Innenhof der Schule zu einem Treppenhaus verbracht und angelegt. Im Anschluss wurde die Leiter bestiegen und im Obergeschoss versucht ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden drei Fensterelemente leicht beschädigt, ein Betreten des Objekts gelang nicht. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Falls jemand hierzu Hinweise geben kann, wird um entsprechende Kontaktaufnahme mit der hiesigen Dienststelle (PI Simmern, 06761/921-0) gebeten.

Wechselseitige Körperverletzung in einer Lautzenhausener Gaststätte In einer Lautzenhausener Gaststätte gerieten am Morgen des 25.12.2016, gegen 04:00 Uhr, zwei erheblich alkoholisierte Gäste aneinander. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter eine blutige Lippe davon trug. Eine Strafanzeige wurde durch eine Streifenwagenbesatzung vor Ort aufgenommen, die genauen Hintergründe für den Vorfall noch ermittelt.

