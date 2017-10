POL-PDMY: Einbruchdiebstahl in Polch Polizei sucht Zeugen

Polch (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05.10./06.10.17, gegen 04.00 Uhr, kam zu einem Einbruch in Polch, in einen Imbiss Treff, Im roten Tal.

Hierbei erbeutete/n der/die Täter Bargeld aus einem Spielautomaten. Darüber hinaus kam es vermutlich in derselben Nacht zu einem weiteren Einbruch, in die Gaststätte Am Bahnhof, Bahnhofstraße in Polch. Auch hier kam es zu Automatenaufbrüchen, bei dem die Täter Bargeld erbeuteten. Ein Zusammenhang der oben genannten Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Rufnummer 02651/801-0 entgegen.

