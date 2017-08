POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Bad Neuenahr-Ahrweiler ST Heppingen, Konsumsgasse/Schulstraße (ots) - Am 08.08.2017 gegen ca. 13:30 Uhr wurde eine Radfahrerin von einem entgegenkommenden PKW beim Einfahren in die Konsumsgasse touchiert, so dass diese zu Fall kam. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne sich um die leicht verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz Limousine gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02691/974-0 an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu wenden.

