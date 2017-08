POL-PDMY: Diebstahl aus Wohnung

Ochtendung (ots) - Ochtendung Am Montag, den 07.08.2017 wurde in der Zeit von 11:20-15:00 Uhr aus der Wohnung einer 78-jährigen Frau, Schmuck und Geld entwendet. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann, der zuvor nach einem freien Zimmer fragte und an verschiedenen Haustüren klingelte.

Die Polizei fragt: Wer hat am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ochtendung, insbesondere im Bereich Kreuzstraße, Mittelstraße beobachtet?

Wer hat Personen gesehen, die an Haustüren geklingelt haben?

Hinweise an die Kripo Mayen 02651-801-0

