POL-PDMY: Fehler beim Abbiegen fordert fünf Verletzte, 24.01.2017, 07:40 Uhr

Mendig (ots) - Ein 27-jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die B262 aus Mendig kommend in Fahrtrichtung Maria Laach. Aus Richtung des Mitfahrerparkplatz Mendig kommend fuhr ein 23-jähriger mit seinem Pkw in Richtung Mayen und wollte an der Autobahnauffahrt nach links auf die BAB 61 in Richtung Köln auffahren. Beim Abbiegen übersah er, vermutlich aus Unachtsamkeit, den entgegenkommenden Transporter. Es kam zur Kollision. Die beiden Fahrer, sowie drei weitere Mitfahrer im Pkw des Verursachers, wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zeitweise war die Einmündung und die Autobahnabfahrt komplett gesperrt.

