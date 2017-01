POL-PDMY: Einbruch in Geschäft

Cochem (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft in der Cochemer Herrenstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf der Rückseite des Anwesens auf und entwendeten eine große Menge hochwertiger Sportbekleidung und -Ausrüstung. Für den Abtransport dürfte ein Transporter benötigt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

