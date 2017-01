POL-PDMY: Einbruch in Bäckereifiliale

Kaisersesch (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in Kaisersesch verübt. In der Filiale in der Koblenzer Straße wurde ein Tresor aufgehebelt und eine größere Menge Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell