POL-PDMT: Durch Steinwürfe beschädigte Fensterscheiben - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots) - Am Montag, 07.08.2017, gegen 20.23 Uhr wurden von vermutlich jugendlichen Tätern in Hachenburg, Färberstraße zwei Fenster eines dortigen Wohnhauses mit Steinen beworfen. Die äußeren Glasscheiben der betroffenen Fenster wurden hierbei durch mehrere Steinschläge leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte unter Tel.:02662/95580 oder per E-Mail PIHachenburg@polizei.rlp.de an die Polizei Hachenburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell