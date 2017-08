POL-PDMT: Streit unter Müttern

Diez (ots) - Am Montag, den 07.08.2017, kam es am Abend im Mehrgenerationenpark zu Streitigkeiten zwischen spielenden Kindern zweier Familien. In dessen Verlauf gerieten auch die anwesenden Mütter aneinander. Sie gerieten auf Grund der Konflikte ihrer Kinder in Streit. Der Streit der Mütter, der zuerst noch verbal stattfand, artete aus. Eine der Frauen riss der anderen das Kopftuch vom Kopf, wobei diese sich mit Schlägen wehrte. Die Retoure erfolgte daraufhin sofort, in Form eines Trittes in den Bauch. Die Streitenden wurden durch anwesende Dritte voneinander getrennt. Durch die eingesetzten Beamten wurden hier zwei Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell