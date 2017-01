POL-PDMT: Pressemeldungen aus dem Bereich der PD Montabaur

Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis (ots) -

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Montabaur: Bereits am Donnerstag, 26. Januar, in der Zeit von17 Uhr bis 17.25 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung Montabaur ein PKW Mercedes beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dabei wurde die rechte Seite des PKW erheblich beschädigt und der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Der Sachschaden wurde auf 1200 Euro geschätzt. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Hundsangen: Am Samstag, 28. Januar um 13.40 Uhr befuhren zwei PKW-Fahrer die Schulstraße in Hundsangen, um dann jeweils an der Einmündung zur B 8 abzubiegen. Der 68-Jährige, vorausfahrende Fahrer eines PKW VW Bora aus der VG Wallmerod gab an, dass der Nachfahrende aufgefahren sei. Der Nachfahrende, ein 23-jähriger PKW-Fahrer eines VW Golf aus der VG Westerburg erklärte, dass der PKW des Vorausfahrenden zurückgerollt sei und es dadurch zum Unfall gekommen wäre. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten erheblichen Alkoholeinfluss bei dem Vorausfahrenden fest. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung Daubach: Nach einer Geburtstagsfeier kam es aufgrund erheblichen Alkoholgenusses zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Daubach zwischen einem 20-jährigen Mann aus Koblenz und seiner 23-jährigen Freundin aus der VG Montabaur. Der junge Mann würgte dabei seine Freundin und drückte sie gegen eine Wand. Eine leichte Rötung am Hals konnte noch von den eingesetzten Beamten festgestellt werden. Weiterhin hatte der junge Mann eine Glastür durch festes Zuschlagen oder Aufstoßen beschädigt. Bei dem Einsatz wurden die eingesetzten Beamten mehrfach vom Beschuldigten massiv beleidigt. Da selbst der Stiefvater und Onkel des Beschuldigten diesen nicht beruhigen konnten, ein Platzverweis nicht befolgt wurde, musste dieser zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Der Sachschaden wurde auf 150-200 Euro geschätzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung erstattet. Körperverletzung Montabaur: In einer Gaststätte in der Westerwaldstraße kam es am Samstag, gegen 04.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen und einem 25-jährigen Mann, beide aus der VG Montabaur, in deren Verlauf der Ältere dem jüngeren mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Dabei habe der Beschuldigte sich daran gestört, dass der Verletzte seinen Kumpel "Pussy" genannt hatte und sich dann als völlig Unbeteiligter eingemischt. Zunächst sei es zu einer Diskussion und dann zu einem Schlag mit der Faust gekommen. Der 25-Jährige hatte ein deutliches Hämatom unterhalb der linken Schläfe. Alle Beteiligten hatten deutlich dem Alkohol zugesprochen. Es wurde Strafanzeige erstattet. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Brand eines Hochsitzes ***Zeugen gesucht*** Bad Marienberg: Am 27.01.2017 gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Marienberg wegen dem Brand eines Hochsitzes alarmiert. Der Hochsitz befindet sich auf einem Feldweg in der Nähe des Friedhofs. Das Feuer wurde augenscheinlich vorsätzlich gelegt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand durch den Brand lediglich ein geringer Sachschaden. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht Irmtraut: Am Samstag, dem 28.01.2017, um 05:10 Uhr, versuchten zwei Beamte der PI Westerburg einen PKW, welcher augenscheinlich mit zwei jungen Männern besetzt war einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser versuchte sich, sofort nachdem er den Funkstreifenwagen bemerkt hatte, durch eine Flucht mit Geschwindigkeiten bis an die 200 km/h der Kontrolle zu entziehen. In Irmtraut am dortigen Kreisverkehr verlor der verantwortliche Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und fuhr geradeaus über die Verkehrsinsel und in eine dahinter durch Leitplanken verstärkte Hecke. Im Anschluss daran flüchteten die Täter fußläufig in die Ortslage Irmtraut. Dort konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung lediglich der 23jährige Fahrer angetroffen werden. In einer sich anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Hinsichtlich einer Beweissicherung wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht*** Westerburg: Am Freitag, dem 27.01.2017, um 18:30 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer seinen PKW in der Steigung der Langgasse in Fahrtrichtung Oberstadt am rechten Fahrbahnrand ab. Als dieser ca. 45 Minuten später zurück zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass nun sein linker Außenspiegel beschädigt war. Erkenntnisse zum Unfallverursacher sind bislang nicht bekannt. Wohnungseinbruch Meudt: Am Samstag, dem 28.01.2017, um 09:30 Uhr, wurde der Polizei Westerburg ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Der Geschädigte Hauseigentümer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass vermutlich in der Nacht vom 27.- auf den 28.01.2017, bislang unbekannte Täter in sein Haus eingebrochen wären. Das Haus würde aktuell als Ferien,- bzw. Gästehaus genutzt. Derzeit hätte sein Sohn dort seinen Hausrat untergestellt, da dieser gerade im Begriff sei aus Deutschland wegzuziehen. Am Morgen des 28.01 bemerkte der Eigentümer, dass die Täter augenscheinlich durch das auf der linken Hausseite gelegene Küchenfenster in das Haus gelangt sind. Angaben zu dem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden, da der sich bereits im Ausland befindliche Sohn seinen Hausstand noch nicht begutachten konnte. Fundunterschlagung ***Zeugen gesucht*** Rennerod: Am Freitag, dem 27.01.2017, um 16:00 Uhr meldet ein 46jähriger Mann, dass er vermutlich nach einem Einkauf im REWE-Markt Rennerod seine Geldbörse hat liegen lassen. In der Geldbörse waren neben Bargeld auch diverse Ausweisdokumente. Gefährliche Körperverletzung durch Schraubendreher Westerburg: Am Samstag, dem 28.01.2017, um 19:00 Uhr, teilt ein Anrufer mit, dass er von einer bei ihm im Mietshaus lebenden, stark angetrunkenen männlichen Person mit einem Schraubendreher angegriffen worden sei. Hätte er dem Angriff nicht ausweichen können, so wäre er wahrscheinlich erheblich verletzt worden. Vor Ort räumte der Beschuldigte den Streit und die Bedrohung mit dem Schraubendreher gegenüber den eingesetzten Beamten ein. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung, wurde ihm zwecks Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Pkw aufgebrochen ***Zeugen gesucht*** Diez: In der Nacht zum 28.01.2017 wurde an einem in der Johann-Schaefer-Straße geparkten Pkw BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren das Navigationssystem sowie die Mittelkonsole ausgebaut und entwendet. Sachbeschädigung an Pkw ***Zeugen gesucht*** Diez: Am 27.01.2017, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr, verkratzte ein Unbekannter an einem parkenden Pkw Ford Kuga in der Wilhelmstraße den Lack auf der rechten Fahrzeugseite. Versuchter Diebstahl / Sachbeschädigung an Pkw ***Zeugen gesucht*** Diez: In der Nacht zum 28.01.2017 versuchten Unbekannte in der Johann-Schaefer- Straße an einem dort parkenden Pkw Porsche den Scheinwerfer unfachmännisch auszubauen, wodurch erhebliche Schäden am Fahrzeug entstanden. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ***Zeugen gesucht*** Bad Ems: Am Donnerstag, 26.01.2017, gegen 20:15 Uhr, stellte die Geschädigte ihren PKW in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 2 in Bad Ems in Fahrtrichtung der Alexanderstraße in einer eingezeichneten Parkfläche ab. Am Freitag, 27.01.2017 gegen 07:30 Uhr kam die Geschädigte zu ihrem PKW zurück und stellte eine Beschädigung am linken Kotflügel und der Stoßstange fest. Offensichtlich beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den bereits geparkten PKW. Die Beschädigungen erstrecken sich auf einer Höhe von 53cm - 76cm. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Fahren unter Drogeneinfluss Nastätten: Am 27.01.2017, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 30jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurden von den Beamten Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, welcher in Cannabis enthalten ist. Abschließend erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Nastätten. Gegen den Fahrer wird nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. POLIZEIINSPEKTION ST. GOARSHAUSEN - Telefon 06771/9327-0 - E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

