POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht am Hachenburger Schwimmbad ***Zeugen gesucht***

Westerwaldkreis (ots) -

Am Nachmittag des 25.01.2017 wurde in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Löwenbades in Hachenburg ein dort geparkter Citroen DS 3 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eine Straftat und kein "Kavaliersdelikt" ist. Bereits ab einem Fremdschaden von 1000,- Euro droht ein Entzug der Fahrerlaubnis. Die Polizei Hachenburg empfiehlt: Melden Sie lieber einen Verkehrsunfall sofort bei der zuständigen Polizeidienststelle, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Auch die Hinterlassung eines Zettels ist nicht ausreichend. Sie möchten doch sicher auch nicht, dass ihr Eigentum beschädigt wird und Sie auf dem Schaden sitzen bleiben. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell