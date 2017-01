POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots) -

Am Dienstag, 24.01.2017, 13:05 Uhr, wurde eine Pkw-Fahrerin von einem dunklen VW Golf in der Wörthstraße in Fahrtrichtung Sportplatz mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt. Dabei touchierten sich die Spiegel der Fahrzeuge und der linke Außenspiegel der Überholten wurde beschädigt. Der Golf mit Westerwälder Zulassung entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. POLIZEIINSPEKTION WESTERBURG - Telefon 02663/9805-0 - E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

