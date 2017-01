POL-PDMT: Einbruch in Zulassungsstelle ***Zeugen gesucht***

Nastätten (ots) -

In der Zeit von Freitag, 20.01.2017 bis Montag, 23.01.2017 hebelten bisher unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster der Zulassungsstelle in der Pestalozzistraße auf und gelangten in die Kellerräume. Im Gebäude wurden alle Türen aufgebrochen und offensichtlich gezielt nach Bargeld gesucht. In einem Kellerraum wurde ein Standtresor aufgeschweißt und Bargeld entwendet. Aufgrund der Tatausführung geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Die Täter gingen offensichtlich planvoll und gezielt vor und hielten sich mehrere Stunden in dem Gebäude auf. Die Werkzeuge zum Aufschweißen des Tresors wurden von den Tätern mit zum Tatort gebracht und auch wieder abtransportiert. KRIMINALINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-MAIL kimontabaur@polizei.rlp.de

