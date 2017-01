POL-PDMT: Pressemeldungen aus dem Bereich der PD Montabaur

Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis (ots) -

Brand eines PKW Neuhäusel: Am 20.01.2017, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Gemarkung Neuhäusel, Verlauf der Bundesstraße 49 zu einem Brand eines PKW, der vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Nachdem die örtliche Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten hiesiger Dienststelle fest, dass dieser PKW nicht amtlich zugelassen und nicht versichert ist. Am PKW waren zudem ungültige amtliche Kennzeichen angebracht, die diesem PKW nicht zugeordnet waren. Es wurde gegen einen 55-jährigen Mann aus dem Raum Koblenz ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Trunkenheit im Straßenverkehr Niederahr: Am 20.01.2017, gegen 20.00 Uhr wurde bei hiesiger Dienststelle ein PKW mitgeteilt, der sich im Verlauf der Landstraße 267 zwischen Niederahr und Ötzingen festgefahren hatte. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Montabaur war deutlich alkoholisiert. Ein um 20.13 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,62. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Geisterfahrer Heiligenroth: Am 20.01.2017, gegen 19.54 Uhr, wurde hier mitgeteilt, dass auf der Bundesstraße 255, zwischen den Anschlussstellen Meudt und Heiligenroth ein weißer Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen MYK-?? ?? auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Heiligenroth unterwegs sei. Zumindest bei zwei PKW, welche die Bundesstraße 255 in entgegen gesetzter Fahrtrichtung befuhren, wäre es nur geschickte Ausweichmanöver nicht zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Mogendorf: Am 21.01.2017, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 21.20 Uhr, kam es im Gewerbegebiet "Im Reimersheck" bei einem Schnellrestaurant, das sich auf die Verarbeitung von Geflügelgerichten spezialisiert hat, zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen eine Werbetafel fuhr und sich anschließend unerlaubt entfernte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. POLIZEIINSPEKTION MONTABAUR - Telefon 02602/9226-0 - E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verkehrsunfall mit Sachschaden Mündersbach, B 413/Dr. Günter-Henle-Str.: Fr., 20.01.2017, 13:14 Uhr, ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lieferwagens Ford Transit die B413 aus Richtung Ortsmitte Mündersbach kommend in Fahrtrichtung Hachenburg und beabsichtigte kurz nach dem Ortsausgang Mündersbach, nach links in die Dr. Günter-Henle-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beachtete der 23-Jährige nicht den Vorrang einer entgegenkommenden 39-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Audi. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Verkehrsunfall mit Sachschaden Nistertal, L 281: Fr., 20.01.2017, 15:58 Uhr, 2500,-EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall in der Gemarkung Nistertal, bei dem ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf und ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda Octavia hintereinander die L 281 aus Richtung Westerburg in Richtung Hachenburg befuhren. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 26-jährige Skoda-Fahrer nach einer langgezogenen Rechtskurve auf den vorausfahrenden VW Golf auf. Verkehrsunfall mit Sachschaden Hahn bei Bad Marienberg, Hauptstr./Dorfwiese: Fr., 20.01.2017, 16:48 Uhr, ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines VW Transporters befuhr die Hauptstr. in Richtung Bad Marienberg und beabsichtigte nach links in die Straße Dorfwiese abzubiegen und kündigte sein Vorhaben auch rechtzeitig mit den Fahrtrichtungsanzeigern an. Die dahinter folgende 65-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel Meriva übersah das Vorhaben des 51-Jährigen und setzte zum Überholen desselben an. In dem Moment bog der VW Transporter nach links ab und die nachfolgende 65-Jährige Opel-Fahrerin fuhr frontal in die linke Fahrzeugseite des Transporters. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 8000,-EUR Sachschaden. Verkehrsunfall mit Sachschaden Neunkhausen: Fr., 20.01.2017, 20:25 Uhr, 4000,-EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in Neunkhausen. Hierbei befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Toyota Yaris die Betzdorfer Straße ( L287) aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Elkenroth. Aus Unachtsamkeit übersah er den geparkten Pkw VW Polo eines 19-jährigen Fahrzeughalters, welcher am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung geparkt war. Im Vorbeifahren streifte der 28-Jährige mit der Beifahrerseite seines Pkw Toyota die Fahrerseite des VW Polo. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 4000,-EUR Sachschaden. Verkehrsunfall mit Sachschaden Müschenbach, B 414: Fr. 20.01.2107, 21:15 Uhr, ein 79-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf und nachfolgend ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel Corsa befuhren in dieser Reihenfolge die B414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Im Bereich der Gemarkung Müschenbach setzte der Corsa-Fahrer zum Überholen an. Während des Überholvorgangs musste der Corsa-Fahrer aufgrund von Gegenverkehr wieder nach rechts einscheren. Hierbei streifte er den VW Golf des 79-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 5000,-EUR Sachschaden. Körperverletzung Atzelgift, Naubergstr., "Winterkirmes": Sa., 21.01.2017, 02:02 Uhr, auf der "Winterkirmes" in Atzelgift kam es zu einer Auseinandersetzung unter drei alkoholisierten jungen Frauen im Alter von 18, 20 und 21 Jahren, in deren Verlauf die 20-Jährige die beiden anderen Frauen ins Gesicht geschlagen haben soll. Hierbei brach der 18-Jährigen ein Stück vom Schneidezahn ab. Die Ermittlungen dauern an. Körperverletzung Verbandsgemeinde Bad Marienberg: So., 22.01.2017, 03:41 und 04:05 Uhr, im Verlauf einer Geburtstagsfeier geriet ein stark alkoholisierter 49-jähriger Familienvater mit seinem 25-jährigen Sohn in Streit. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der Vater wurde aus der Wohnung verwiesen und fand bei einem Nachbarn für diese Nacht ein Quartier. Von dort kehrte er jedoch später zur Geburtstagfeier zurück und verletzte im Streit einen weiteren Gast. Im Anschluss wurde der 49-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert. POLIZEIINSPEKTION HACHENBURG - Telefon 02662/9558-0 - E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis Diez: Am 21.01.2017, gg.07.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in der Bismarckstraße ein stark betrunkener Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug sitzen würde. Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige im alkoholisierten Zustand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille, mit seinem Pkw dort hingefahren war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entsprechende Anzeigen erstattet. POLIZEIINSPEKTION DIEZ - Telefon 06432/601-0 - E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Verlockende Gefahr Rhein-Lahn-Kreis, Lahntal: Die anhaltend unter dem Gefrierpunkt liegenden Temperaturen der letzten Tage haben nicht nur die Berge und Täler des Rhein-Lahn-Kreises in ein winterliches Antlitz gehüllt, auch die Lahn selbst spiegelt, mit inzwischen weitläufigen Eisflächen, die Schönheit der Jahreszeit wieder. Eben jene Flächen sind es jedoch, die von überwiegend jungen Spaziergängern betreten werden. So verlockend und scheinbar sicher diese Eisflächen auch wirken, so groß ist auch die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Die Polizei weist daher ausdrücklich darauf hin, dass die Eisflächen der Lahn nicht tragfähig sind und daher eine akute Gefahr für Personen besteht. Es wird daher dringend empfohlen, die Eisflächen zu meiden. POLIZEIINSPEKTION BAD EMS - Telefon 02603/970-0 - E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************ Kennzeichen EMS-B2211 entwendet ***Zeugen gesucht*** Nastätten: Vermutlich auf dem NETTO Parkplatz in der Industriestraße wurden am Freitag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr beide Kennzeichenschilder eines schwarzen 1er BMW entwendet, der im hinteren Bereich der Parkplatzfläche abgestellt worden war. Hoftrac "Weidemann" entwendet ***Zeugen gesucht*** Weisel: In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Samstag, 11:00 Uhr, wurde auf dem Gelände des Aussiedlerhofs Buchenau ein Mehrzweckarbeitsgerät entwendet. Es handelte sich um eine rote Arbeitsmaschine, die als kompakter (Schmalspur) Radlader (mit Schaufel) beschrieben werden kann. Einige Tage zuvor war es bereits zu einem Diebstahl einer Stihl Motorsäge 034 AV gekommen. Luft aus den Hinterreifen gelassen ***Zeugen gesucht*** Miehlen: Unbekannte ließen aus beiden Hinterrädern eines FIAT Panda, der in der Edmund-Groß-Straße abgestellt war, die Luft ab. Ob dadurch ein Schaden entstanden ist, bzw. eine Straftat vorliegt, muss noch geprüft werden. POLIZEIINSPEKTION ST. GOARSHAUSEN - Telefon 06771/9327-0 - E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de ********************************************************************* ************************************************************

